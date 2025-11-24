Ettore Messina si è dimesso da allenatore della squadra di basket Olimpia Milano. Messina allenava la squadra dal 2019 e all’Olimpia è anche direttore sportivo, incarico che manterrà; il suo posto da capo allenatore sarà preso da Peppe Poeta, che fino alla scorsa stagione aveva allenato la squadra di Brescia. L’Olimpia è la più vincente e attrezzata squadra italiana di pallacanestro, controllata dal gruppo Armani, ed Ettore Messina è uno dei più noti e vincenti allenatori in Europa.

A settembre Poeta era diventato vice allenatore all’Olimpia – una mossa insolita, dato che era già allenatore e veniva da una finale scudetto – ed era atteso che alla fine di questa stagione avrebbe preso il posto di Messina: il comunicato dell’Olimpia che annuncia le dimissioni di Messina spiega che la decisione è stata presa di comune accordo con la società e che la transizione è stata anticipata.

L’Olimpia ha avuto un inizio di stagione complicato, alternando buoni risultati a prestazioni molto deludenti, e ha perso le ultime tre partite consecutive tra campionato ed Eurolega, la più importante competizione europea nel basket maschile per club. Ironicamente, le ultime vittorie l’Olimpia le ha ottenute proprio con Poeta in panchina, che aveva sostituito Messina influenzato. Durante le ultime stagioni Messina era stato criticato per i risultati deludenti ottenuti in Eurolega, anche quando poi l’Olimpia riusciva a vincere il campionato: con lui l’Olimpia ha vinto tre scudetti, tre Supercoppe e due Coppe Italia.