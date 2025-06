Peppe Poeta, allenatore di basket del Brescia finalista nell’ultima stagione, farà il vice allenatore all’Olimpia Milano

Nella prossima stagione sportiva Giuseppe Poeta, detto Peppe, sarà il vice allenatore dell’Olimpia Milano, la più ricca e vincente squadra maschile del basket italiano. Poeta aveva appena concluso la sua prima eccellente stagione da capo allenatore a Brescia, portandola fino alle finali per lo Scudetto (le prime nella storia della squadra), poi perse contro Bologna. In precedenza, tra il 2022 e il 2024, era già stato il vice allenatore di Milano, con cui aveva vinto due Scudetti.

La decisione di tornare a fare il vice potrebbe essere sorprendente e apparire come un passo indietro, dopo un esordio da allenatore così, ma Milano è la squadra più attrezzata del campionato e una delle due italiane che giocano l’Eurolega, la principale competizione europea. Soprattutto, anche se non viene esplicitato nel comunicato dell’Olimpia, esperti e osservatori ritengono probabile che dalla stagione 2026-2027 Poeta sarà il successore di Ettore Messina come allenatore di Milano. Messina, allenatore esperto e vincente, ha 65 anni e allena dal 2019 l’Olimpia, che quest’anno è andata peggio del solito (non ha vinto lo Scudetto come nelle tre stagioni precedenti, per cominciare) e da tempo non ottiene risultati importanti in Eurolega.

Messina è anche dirigente dell’Olimpia. Commentando il ritorno di Poeta, ha detto: «Abbiamo deciso di puntare su Peppe Poeta sia per il presente che per il futuro, con la convinzione di aver riportato all’Olimpia un allenatore e una persona di elevate qualità tecniche e umane». Poeta ha un passato da giocatore anche della Nazionale, con cui ha messo insieme 120 presenze; compirà 40 anni a settembre e viene oggi considerato uno degli allenatori più promettenti e competenti del campionato.