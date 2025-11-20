Si è dimesso lo storico scienziato di Meta Yann LeCun, pioniere degli studi sull’intelligenza artificiale

Yann LeCun, importante scienziato di origini francesi e storico fondatore del team di ricerca sulle intelligenze artificiali di Meta, si è dimesso giovedì, senza che fossero rese note le motivazioni. Lavorava per l’azienda dal 2013 (allora si chiamava Facebook), e in questi anni ha contribuito enormemente allo sviluppo delle tecnologie di Meta legate all’AI. Nel 2018 vinse il più importante riconoscimento nel settore dell’informatica, il premio Turing, per i suoi studi sulle reti neurali.

Da giugno il suo ruolo nell’azienda era stato molto ridimensionato: Meta aveva nominato il ventottenne Alexandr Wang e il cofondatore di ChatGPT Shengjia Zhao rispettivamente come direttore e capo scientifico della divisione AI. Entrambi hanno una visione diversa da quella di LeCun, più attenta al prodotto e meno alla pura ricerca, e questo potrebbe aver contribuito alla sua decisione di andarsene. LeCun ha comunque detto di avere intenzione di creare una propria startup, sempre nel settore dell’AI: dovrebbe essere specializzata nei cosiddetti “world models”, cioè i modelli che analizzano le dinamiche del mondo fisico, per i quali LeCun ha detto di avere grande interesse.

– Leggi anche: Jeff Bezos ha fondato una startup di intelligenza artificiale