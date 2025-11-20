Giandavide De Pau è stato condannato in primo grado all’ergastolo per tre femminicidi a Roma nel 2022

Il tribunale di Roma ha condannato all’ergastolo Giandavide De Pau per il triplice femminicidio a Roma nel novembre del 2022. I tre omicidi erano avvenuti nel quartiere Prati, nella zona nord della città. Erano state uccise a coltellate tre donne che lavoravano come prostitute: due di origine cinese, che vivevano nello stesso palazzo, e una colombiana, che abitava poco lontano.

Il tribunale ha riconosciuto le aggravanti della crudeltà (per uno dei tre femminicidi), dei futili motivi e della premeditazione. De Pau, che era stato arrestato pochi giorni dopo, aveva diversi precedenti penali e noti contatti con alcuni boss della camorra: era molto vicino al boss Michele Senese, di cui era stato autista e aiutante.