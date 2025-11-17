Il Belgio comprerà “droni kamikaze” per abbattere quelli sospetti, dopo i recenti avvistamenti attorno agli aeroporti

Il Belgio comprerà “droni kamikaze” da un’azienda lettone per abbattere quelli non identificati, dopo una serie di avvistamenti sospetti avvenuti a partire da ottobre attorno agli aeroporti del paese. Il governo ha descritto i voli dei droni non identificati come atti di sabotaggio orchestrati dalla Russia, anche se ha riconosciuto di non avere prove che dimostrino questo collegamento, e ha annunciato un piano di 50 milioni di euro per contrastarli. I “droni kamikaze” sono quelli che esplodono quando raggiungono il proprio obiettivo, e sono stati usati su larga scala nella guerra fra Russia e Ucraina, cosa che recentemente ha portato a un notevole sviluppo dei sistemi per la loro produzione.

