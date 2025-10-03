Sono stati avvistati 15 droni anche in Belgio, sopra una base militare

Nella notte tra giovedì e venerdì, attorno all’1:45, 15 droni non ancora identificati sono stati avvistati mentre sorvolavano la base militare belga di Elsenborn, nella provincia di Liegi, sul confine con la Germania. È possibile che poi si siano spostati verso la Germania, dato che poco dopo sono stati avvistati dei droni anche nella vicina cittadina tedesca di Düren. Il ministro della Difesa belga Theo Francken ha avviato un’indagine per capire come siano arrivati lì e chi li stesse pilotando. «È un incidente molto bizzarro: non c’è molto da spiare alla base di Elsenborn», ha detto Francken. La base viene utilizzata principalmente per esercitazioni militari.

L’avvistamento è l’ultimo in ordine di tempo di una serie di eventi simili che nelle ultime settimane hanno coinvolto vari paesi del nord e dell’est Europa, riconducibili alla Russia. Alcuni di questi hanno portato a disagi e interruzioni nel traffico aereo, ma soprattutto hanno mostrato una certa lentezza e debolezza del sistema di difesa europeo. Sebbene il governo russo abbia sempre negato, ci sono pochi dubbi sul fatto che le incursioni possano arrivare da lì.

