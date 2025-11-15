Donald Trump ha tolto i dazi su vari prodotti alimentari per abbassarne i prezzi

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha tolto i dazi statunitensi su alcuni prodotti come carne, caffè e frutta, perché il loro prezzo stava aumentando troppo per i consumatori americani.

L’esenzione è stata inserita in un ordine esecutivo del presidente e riguarda più di cento prodotti, che comprendono anche spezie e fertilizzanti. L’ordine è entrato in vigore retroattivamente, a partire da giovedì 13 novembre. La misura di Trump è un tentativo di ridurre i prezzi dei generi alimentari importati dall’estero, in notevole aumento negli ultimi mesi. Dal punto di vista politico, il costo della vita è una delle questioni più importanti per la maggioranza degli elettori, e l’aumento dei prezzi è stata una delle ragioni delle recenti sconfitte dei Repubblicani alle elezioni locali di questo mese.