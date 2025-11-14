Celebripost

Questa settimana ci sono state due tappe, Londra e Singapore, del tour promozionale di Wicked: For Good, che uscirà al cinema il 19 novembre. È la seconda parte di Wicked, il film dello scorso anno tratto da uno dei musical più celebri e amati della storia statunitense. Sono state naturalmente molto fotografate le protagoniste Cynthia Erivo e Ariana Grande, ma c’erano anche Michelle Yeoh e Jonathan Bailey. Eddie Murphy era alla prima di Being Eddie, un documentario su di lui; Sarah Michelle Gellar e Brendan Fraser erano a quella di Rental Family mentre Billy Bob Thornton e Sam Elliott si sono visti per promuovere la seconda stagione di Landman. Poi Bad Bunny ai Latin Grammy Awards, Leonardo DiCaprio al funerale di Jane Goodall e ancora un po’ di quelli di Stranger Things, in giro a promuovere l’uscita dell’ultima stagione della serie tv.