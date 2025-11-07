Celebripost

Giovedì a Los Angeles c’è stata l’anteprima mondiale dell’ultima stagione di Stranger Things, disponibile in Italia dal 27 novembre, e alcune delle fotografie presenti in questa raccolta sono state scattate al cast presente all’evento: Millie Bobby Brown con David Harbour, Gaten Matarazzo, ma anche Winona Ryder, Maya Hawke e Charlie Heaton. A Londra si sono visti Lee Pace, Glen Powell e Colman Domingo per la prima di The Running Man, mentre a New York c’erano Robert Pattinson e Suki Waterhouse alla prima di Die My Love, e Dakota Fanning a quella di All Her Fault. Oltre ovviamente a due delle persone più fotografate a New York questa settimana, Zohran Mamdani, neoeletto sindaco della città, e Andrew Cuomo, che alza le mani dopo la sconfitta. Poi David Beckham diventato un Sir, Emmanuel Macron che suona tamburi in Brasile, e Robert De Niro con il sindaco di Roma Gualtieri, che gli consegna la Lupa Capitolina, il massimo riconoscimento della città.