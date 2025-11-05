Il momento in cui David Beckham viene nominato cavaliere da re Carlo

Il calciatore inglese David Beckham martedì è stato nominato cavaliere da re Carlo del Regno Unito per via delle attività benefiche che ha condotto in questi anni e per i suoi riconoscimenti sportivi. Ora si potrà chiamare Sir David Beckham. La cerimonia si è tenuta presso il Castello di Windsor, dove erano presenti anche i genitori del calciatore e sua moglie, la cantante e stilista Victoria Beckham, che ha acquisito a sua volta un titolo onorifico: Lady Victoria.

In un’intervista Beckham ha detto di essere molto fiero perché la monarchia è sempre stata molto importante per la sua famiglia. Oltre a essere uno dei calciatori inglesi più famosi e apprezzati di sempre, Beckham è anche un ambasciatore dell’Unicef, assieme a cui nel 2015 ha creato il fondo benefico “7” (il nome viene dal suo numero di maglia preferito da calciatore) per aiutare bambini in situazioni di difficoltà in tutto il mondo. Beckham è il sedicesimo calciatore a essere nominato cavaliere nel Regno Unito. Il primo personaggio del mondo dello sport a essere nominato cavaliere fu, nel 1927, Charles Clegg, ex calciatore della nazionale inglese e poi presidente della federazione calcistica inglese.

Martedì sono stati insigniti di titoli anche lo scrittore giapponese naturalizzato britannico Kazuo Ishiguro, vincitore del premio Nobel per la letteratura nel 2017, che è stato nominato Companion of Honour (è un titolo distinto da quello di cavaliere, che Ishiguro ha ricevuto nel 2019 sempre da Carlo, che allora non era ancora re), e l’attrice e cantante inglese Elaine Paige, che ha ricevuto l’onorificenza per i suoi servizi alla musica e la sua attività di beneficenza.