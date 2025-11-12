42 persone risultano disperse dopo il ribaltamento di un gommone al largo della Libia

42 persone migranti risultano disperse a causa del ribaltamento di un gommone avvenuto lo scorso 3 novembre al largo delle coste libiche. L’Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM), l’agenzia delle Nazioni Unite che si occupa di migranti, ha detto che molto probabilmente sono morte. Viaggiavano insieme ad altre 7 persone soccorse dalle autorità libiche lo scorso 8 novembre, dopo aver trascorso cinque giorni alla deriva nelle acque al largo del giacimento petrolifero di al Buri, a nordovest di Tripoli.

Il gommone era partito nella notte del 3 novembre dalla città portuale di Zuwara, nella Libia nord-occidentale, e secondo il racconto dei sopravvissuti si sarebbe capovolto dopo circa sei ore di navigazione, a causa del mare mosso e di un guasto al motore. Le 42 persone disperse, secondo quanto riferito dall’OIM, provengono dal Sudan (29), dalla Somalia (8), dal Camerun (3) e dalla Nigeria (2).