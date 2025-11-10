Quando giocano Jannik Sinner e Lorenzo Musetti alle ATP Finals

Domenica sono iniziate le ATP Finals, l’importante torneo di fine anno nel quale si affrontano gli otto migliori tennisti uomini della stagione. Si svolgono a Torino come l’anno scorso (fino a domenica prossima) e per la prima volta vi partecipano due italiani. Ci sono Jannik Sinner, che è da poco tornato il numero uno al mondo, e Lorenzo Musetti, che è il numero nove ma partecipa comunque, grazie al ritiro – a causa di un infortunio – del serbo Novak Djokovic.

Entrambi i tennisti italiani inizieranno a giocare queste ATP Finals lunedì. Musetti giocherà alle 14 contro lo statunitense Taylor Fritz, numero quattro al mondo all’inizio del torneo. Sinner giocherà alle 20:30 contro il canadese Félix Auger-Aliassime. Entrambe le partite saranno trasmesse su Sky Sport e sulle piattaforme di streaming NOW e Tennis Tv. La partita di Sinner sarà anche trasmessa in chiaro su Rai 2.

Queste partite fanno parte della fase a gironi del torneo. Le ATP Finals, infatti, iniziano con una fase in cui gli otto tennisti in gara sono divisi in due gruppi da quattro tennisti ciascuno (da cui si qualificano i primi due classificati). Musetti è nel girone insieme a Fritz, all’australiano Alex de Minaur e allo spagnolo Carlos Alcaraz, contro i quali giocherà nei prossimi giorni in date e orari che gli organizzatori devono ancora stabilire (non senza polemiche tra chi ha già acquistato i biglietti). Sinner, invece, è assieme a Auger-Aliassime e poi al tedesco Alexander Zverev e allo statunitense Ben Shelton. Le semifinali saranno il 15 novembre, mentre il 16 novembre si giocherà la finale.