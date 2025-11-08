Novak Djokovic ha vinto la finale di Atene delle ATP 250 contro Lorenzo Musetti
Dopo una partita durata circa tre ore, il tennista serbo Novak Djokovic ha vinto la finale di Atene degli ATP 250 contro l’italiano Lorenzo Musetti, con un punteggio di 4-6, 6-3, 7-5. La categoria ATP 250 è la meno prestigiosa tra quelle del circuito professionistico mondiale, ma è comunque molto importante per giocatori e addetti ai lavori, ed è assai seguita a livello internazionale. Con questa vittoria (la 101esima in un torneo ATP) Djokovic si è qualificato anche per le ATP Finals di Torino, il torneo in cui a fine anno si affrontano gli otto migliori tennisti della stagione: Djokovic però non ha ancora confermato di voler partecipare. Per Musetti questa è la sesta finale consecutiva che perde.