Tra venerdì e sabato negli Stati Uniti sono stati cancellati più di 2.500 voli a causa dello shutdown ed è previsto che domenica ne vengano cancellati altri. Questi disagi erano attesi e dipendono dal fatto che negli Stati Uniti i controllori di volo sono dipendenti federali e, pertanto, risentono del fatto che il governo non può spendere soldi perché i Repubblicani e i Democratici non riescono a mettersi d’accordo sulla legge di bilancio. Lo shutdown, che in italiano significa “spegnimento” o “chiusura”, è iniziato lo scorso 1° ottobre ed è il più lungo della storia americana.

La Federal Aviation Administration (FAA), l’agenzia federale che si occupa della sicurezza e dei controlli di volo, ha detto che i voli internazionali saranno esclusi dalle cancellazioni. È previsto che le riduzioni dei voli, cominciate venerdì, siano progressive, fino ad arrivare al 10 per cento entro il 14 novembre.