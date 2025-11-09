La Cina ha sospeso il divieto di esportare tre metalli rari negli Stati Uniti

La Cina ha sospeso il divieto di esportazione verso gli Stati Uniti di gallio, germanio e antimonio, tre metalli rari molto importanti per l’economia statunitense. Il gallio e il germanio sono necessari per la produzione di semiconduttori, utili a loro volta per la produzione di microchip, componenti fondamentali in moltissimi prodotti tecnologici di uso quotidiano. Il divieto era stato imposto dalla Cina nel dicembre del 2024, citando motivi di sicurezza nazionale fra cui il loro utilizzo per scopi militari.

Il ministero del Commercio cinese ha attenuato anche i controlli sull’esportazione di grafite, un componente importante per la produzione delle batterie agli ioni di litio, ma utilizzabile anche per scopi militari. La sospensione resterà in vigore fino a fine novembre del 2026 ed era parte delle misure concordate dai presidenti Donald Trump e Xi Jinping nel recente incontro in cui si sono messi d’accordo per ridurre i dazi.

