Gli Stati Uniti e l’ONU hanno rimosso le sanzioni contro il presidente siriano Ahmed al Sharaa

Gli Stati Uniti hanno rimosso le sanzioni contro il presidente siriano Ahmed al Sharaa, in vista dell’incontro in programma la prossima settimana tra al Sharaa e il presidente Donald Trump. Negli ultimi mesi gli stessi Stati Uniti e l’Unione Europea avevano prima sospeso e poi rimosso la maggior parte delle sanzioni emesse contro la Siria. Il provvedimento è il risultato di una risoluzione analoga approvata giovedì dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, di cui gli Stati Uniti fanno parte, e venerdì anche il Regno Unito aveva fatto la stessa cosa.

La rimozione delle ultime sanzioni, anche al ministro dell’Interno siriano Anas Khattab, ha un grosso valore simbolico. Prima, tecnicamente, venivano sospese quando al Sharaa partecipava a un incontro internazionale, per permettergli di andarci. L’ultimo sviluppo avviene nel contesto del ritorno della Siria nella comunità internazionale dopo la fine del regime di Bashar al Assad, lo scorso dicembre. A maggio Trump e il presidente siriano, che a lungo era stato a capo di un gruppo di insorti islamisti e si faceva chiamare con un altro nome, si erano incontrati per la prima volta Riad, in Arabia Saudita.

