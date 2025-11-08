Pfizer comprerà un’ambita startup di farmaci dimagranti dopo essersela contesa con l’azienda dell’Ozempic
L’azienda farmaceutica statunitense Pfizer comprerà la startup Metsera con un’operazione del valore stimato di 10 miliardi di dollari (8,6 miliardi di euro). Metsera sta sviluppando trattamenti contro l’obesità piuttosto ambiti: stava infatti cercando di comprarla anche l’azienda danese Novo Nordisk, che produce farmaci dimagranti di enorme successo come Ozempic e Wegovy.
Sabato Novo Nordisk ha ritirato la sua offerta, su cui aveva espresso dubbi l’agenzia governativa degli Stati Uniti che si occupa di tutela dei consumatori e della privacy (la US Federal Trade Commission). In virtù dell’accordo, tra le altre cose, gli azionisti di Metsera riceveranno 65,5 dollari per ogni azione (56,6 euro). Metsera, che è stata fondata 3 anni fa e ha un centinaio di dipendenti, è considerata una delle più promettenti aziende del settore.
