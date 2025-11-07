Il nuovo allenatore della Fiorentina è Paolo Vanoli

La Fiorentina ha scelto come nuovo allenatore Paolo Vanoli: sostituirà Stefano Pioli ed esordirà domenica prossima alle 15 contro il Genoa (che pure ha appena cambiato allenatore).

Vanoli ha 53 anni e un passato da calciatore di buon livello. Nella scorsa stagione ha allenato il Torino, con il quale ha concluso la Serie A all’undicesimo posto. In precedenza aveva allenato per due stagioni il Venezia, ottenendo la promozione in Serie A nel 2024, e prima ancora diverse nazionali giovanili italiane nonché lo Spartak Mosca, col quale nel 2022 aveva vinto la Coppa di Russia.

La Fiorentina sta vivendo un pessimo momento. È ultima in classifica dopo dieci giornate e non ha ancora vinto una partita in Serie A, nonostante a inizio stagione l’obiettivo fosse quello di arrivare fra le prime sei-sette del campionato.