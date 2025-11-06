Daniele De Rossi è il nuovo allenatore del Genoa

La squadra di calcio del Genoa ha annunciato di aver scelto Daniele De Rossi come suo nuovo allenatore. Venerdì scorso aveva esonerato l’allenatore francese Patrick Vieira a causa degli scarsi risultati di quest’anno. La squadra è attualmente terzultima in Serie A, con appena 6 punti ottenuti in 10 partite, e ha ottenuto la sua prima vittoria lunedì scorso, dopo l’esonero di Vieira.

De Rossi, che ha 42 anni ed è di Roma, è stato un fortissimo centrocampista della Roma e della Nazionale, e nella sua più recente carriera da allenatore si è fatto notare per uno stile comunicativo insolito, fatto di poca retorica e poche polemiche. Finora ha allenato soltanto la SPAL e la Roma, entrambe per pochi mesi.

Alla Roma era arrivato a metà del campionato 2023-2024 per sostituire José Mourinho e aveva concluso bene la stagione, con un sesto posto (partendo dal nono) e raggiungendo le semifinali di Europa League, la seconda competizione europea per importanza. Aveva iniziato però la stagione successiva con tre pareggi e una sconfitta, e per questo (in modo considerato un po’ impulsivo da molti commentatori) la dirigenza lo aveva esonerato.

