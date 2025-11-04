La Fiorentina ha esonerato l’allenatore Stefano Pioli
La squadra di calcio della Fiorentina ha esonerato, cioè rimosso dal suo incarico, l’allenatore Stefano Pioli. La squadra sta avendo un pessimo inizio di campionato e al momento è ultima nella classifica della Serie A maschile, con soli 4 punti dopo dieci partite e nessuna vittoria. Pioli era stato contestato dai tifosi e accusato da alcuni commentatori di essere il principale responsabile della situazione, mentre a inizio stagione aveva prefigurato l’obiettivo ambizioso di qualificarsi per la Champions League (la principale competizione europea per club) e cioè di arrivare nei primi quattro posti della Serie A.
La Fiorentina ha nominato come allenatore ad interim Daniele Galloppa, l’attuale allenatore della sua squadra Primavera. Pioli è noto soprattutto per il periodo tra il 2019 e il 2024 in cui allenò il Milan, con cui vinse uno Scudetto nel 2022 e raggiunse una semifinale di Champions League. Dopo il Milan era andato ad allenare l’Al-Nassr, squadra del campionato dell’Arabia Saudita, ma prima del Milan era già stato un apprezzato allenatore della Fiorentina. È il terzo allenatore esonerato dall’inizio di questa stagione di Serie A: prima di lui era toccato a quello del Genoa, Patrick Vieira, e a quello della Juventus, Igor Tudor.