Due persone sono rimaste ferite nell’esplosione di un appartamento a Rivarolo Canavese, in provincia di Torino

Intorno alle 7 c’è stata un’esplosione in un appartamento al secondo piano di una palazzina a Rivarolo Canavese, in provincia di Torino. Due persone sono rimaste ferite: una donna è stata ricoverata in gravi condizioni, mentre un uomo ha ferite più lievi. Molti detriti sono caduti nel cortile senza colpire nessuno. L’allarme è stato dato dagli abitanti della zona, che i vigili del fuoco hanno fatto evacuare per precauzione prima di iniziare le indagini per accertare le cause dell’esplosione.