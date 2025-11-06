Vicino a Torino un automobilista si è scontrato con un pullman di studenti ed è morto: ci sono 20 feriti lievi

Ad Arignano, in provincia di Torino, una macchina si è scontrata con un pullman che trasportava una cinquantina di studenti. Sembra che la macchina sia finita sulla corsia opposta, dove stava arrivando il pullman, il cui conducente ha detto di aver provato a evitare lo scontro, senza riuscirci. L’autista della macchina, un uomo di 33 anni, è morto, mentre circa venti persone sull’autobus sono rimaste ferite, ma nessuna in modo grave.