Nancy Pelosi, ex speaker della Camera statunitense e influente politica dei Democratici, ha detto che non si ricandiderà nel 2026

L’ex speaker della Camera degli Stati Uniti Nancy Pelosi, che è tuttora una delle politiche più influenti e ascoltate del Partito Democratico, ha detto che non si ricandiderà come deputata nel 2026 (il suo mandato finisce ufficialmente nel 2027). Pelosi è stata speaker dal 2007 al 2011 e poi dal 2019 al 2023, prima donna a ricoprire questo incarico.

Pelosi ha 85 anni, è deputata dal 1987 ed è stata a lungo una figura centrale nella politica americana: è stata la leader dei Democratici alla Camera per vent’anni, dal 2002 al 2023. Durante le amministrazioni Democratiche di Barack Obama e Joe Biden è stata una stretta alleata dei presidenti, mentre durante quelle Repubblicane di George W. Bush e Donald Trump ha guidato l’opposizione in parlamento.

Anche opo aver lasciato la leadership del partito al Congresso, Pelosi è rimasta uno dei membri più potenti. Nel 2024 ebbe un ruolo decisivo nel convincere Biden a non ricandidarsi e poi appoggiò Kamala Harris alle elezioni perse contro Trump. Anche recentemente ha contribuito raccogliendo fondi, una delle sue specialità, alla campagna per il voto speciale sulla modifica dei collegi elettorali in California, il suo stato, che è stata una delle vittorie dei Democratici nella tornata di martedì.

