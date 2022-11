Nancy Pelosi ha detto che da gennaio non guiderà più i Democratici alla Camera dei Rappresentanti statunitense

Nancy Pelosi ha annunciato che da gennaio non coprirà più il ruolo di leader del partito Democratico alla Camera dei Rappresentanti, una delle due camere che compongono il Congresso degli Stati Uniti (l’altra è il Senato). Pelosi ha guidato il suo partito alla Camera per gli ultimi vent’anni ed è stata la prima donna a ricoprire il ruolo di speaker della Camera dal 2007 al 2011 e poi di nuovo dal 2019 al 2022. In un discorso alla Camera giovedì ha annunciato che non si ricandiderà come leader e il suo incarico alla guida dei Democratici finirà a gennaio, ma che manterrà il suo ruolo di deputata nel Congresso statunitense. La decisione di Pelosi arriva dopo che alle elezioni di metà mandato dell’8 novembre la maggioranza alla Camera è passata dal partito Democratico a quello Repubblicano.

Nancy Pelosi ha 82 anni, fa parte del partito Democratico e alla Camera rappresenta la California. Era stata tra i maggiori antagonisti del presidente Repubblicano Donald Trump durante il suo mandato. Negli ultimi anni Pelosi è stata in più occasione bersaglio di minacce e manifestazioni di odio politico. Il 29 ottobre, mentre Pelosi era a Washington, il marito Paul era stato aggredito nella loro casa di San Francisco da un uomo entrato per cercare lei.