In Nepal sono morti 3 alpinisti italiani e 7 sono dispersi

Il ministero degli Esteri italiano ha confermato che gli alpinisti italiani morti negli ultimi giorni sulle montagne del Nepal sono almeno tre, in due diverse spedizioni: oltre a Alessandro Caputo e Stefano Farronato, che si sapeva da ieri erano stati sorpresi da una bufera di neve sul Panbari, è stata confermata anche la morte di Paolo Cocco, che invece è tra le persone morte sotto la valanga che ha colpito il campo base del Yalung Ri.

La Farnesina ha detto che ci sono altri sette alpinisti italiani dispersi a causa del grave maltempo che ha coinvolto il Nepal negli ultimi giorni: due, Marco Di Marcello e Markus Kirchler, partecipavano alla stessa spedizione di Cocco. Non sono stati comunicati i nomi degli altri cinque, né su quali montagne fossero impegnati.

Sembra però che nel gruppo di alpinisti rimasti sotto la valanga al campo base del Yalung Ri ci fossero diversi italiani: martedì gli organizzatori dei soccorsi avevano detto che tre sono morti, assieme a due nepalesi, un tedesco e un francese. Il gruppo si trovava al campo base dello Yalung Ri, a circa 4.800 metri di altitudine, per acclimatarsi prima di provare la scalata del Dolma Khang, alto 6.332 metri. Il bilancio dei morti è estremamente grave anche per gli standard dell’alpinismo himalayano, dove incidenti simili non sono rari.

Farronato, di Bassano del Grappa, e Caputo, di Milano, si trovavano invece al campo 1 del Panbari, a una quota di 5mila metri, quando il meteo è peggiorato improvvisamente. Un altro alpinista che partecipava alla spedizione, Valter Perlino, ha detto al Corriere della Sera che i due sono stati trovati morti nella loro tenda, sepolti da due metri di neve nella notte fra giovedì e venerdì. Perlino si è salvato perché aveva interrotto la scalata per un problema al piede e si era fermato al campo base. È stato portato in salvo da un elicottero nepalese.

Da giorni sulle montagne nepalesi c’è forte maltempo portato dal ciclone Montha, che fra le altre cose ha bloccato in quota diversi alpinisti nepalesi e stranieri impegnati in varie spedizioni. Le fortissime precipitazioni hanno portato a un grosso accumulo di neve in quota, a cui però è seguito un periodo di sole e temperature alte che ha aumentato il rischio di valanghe, proprio in una stagione in cui ci sono molte spedizioni. Novembre infatti è considerato uno dei momenti migliori per le scalate sull’Himalaya, perché solitamente le precipitazioni sono scarse e i periodi di bel tempo più lunghi.