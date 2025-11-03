Le foto di Talk, a Napoli

Il primo weekend di novembre il Post è tornato a Napoli con Talk: le giornate di incontri con la redazione, lettrici e lettori, e con amici e ospiti che hanno cose da raccontare e spiegare. Giornate per fare giornalismo dal vivo, e vedersi.

A Napoli eravamo già stati un anno fa, per la prima volta, e visto che le cose erano andate bene (benissimo, anzi) quest’anno ci siamo tornati per due giorni: con più ospiti, più amici e più lettrici e lettori. Siamo tornati ancora una volta nel bel Teatro Bellini, ancora una volta con il prezioso aiuto di Ferrarelle Società Benefit, che contribuisce a permettere che il giornalismo del Post sia anche dal vivo in tante città.

Queste sono le foto delle due giornate a teatro, delle cose successe sul palco e tutto intorno. Per chi c’era e vuole trovarsi, e per chi non c’era e vuole sapere cosa si è perso. Quello a Napoli è stato l’ultimo Talk dell’anno, ma ci vediamo ancora in giro con altri incontri e presentazioni (trovate tutto sul calendario del Post). Con Talk ci rivediamo il prossimo anno. E intanto: grazie.