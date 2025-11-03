Una donna è stata accoltellata in centro a Milano, in piazza Gae Aulenti: è in gravi condizioni

Lunedì mattina una donna di 43 anni è stata accoltellata a Milano, in piazza Gae Aulenti, da una persona che è poi fuggita. La donna è stata trasportata al vicino ospedale di Niguarda: è cosciente ma le sue condizioni sono gravi. L’arma usata per l’aggressione è un coltello da cucina, e la donna è stata colpita al fianco sinistro. I carabinieri stanno indagando sull’identità dell’aggressore e i suoi moventi, che al momento non sono noti. Piazza Gae Aulenti si trova nel quartiere di Porta Garibaldi, una zona a nord del centro della città molto frequentata anche dai turisti, dove ci sono diversi grattacieli, uffici e negozi.