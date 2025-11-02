Israele ha ricevuto altri tre corpi che Hamas dice essere di ostaggi morti nella Striscia di Gaza

Israele ha detto di aver ricevuto dal Comitato internazionale della Croce Rossa (CICR) i corpi di tre ostaggi israeliani morti nella Striscia di Gaza, consegnati all’organizzazione da Hamas. Come accaduto per gli altri, i corpi verranno portati in Israele e identificati per accertare che si tratti effettivamente degli ostaggi rapiti il 7 ottobre 2023. In passato è accaduto che i resti consegnati fossero poi identificati come persone diverse, e sabato Israele aveva detto che gli ultimi tre ricevuti da Hamas non corrispondevano a nessuno degli ostaggi morti. Finora Hamas aveva restituito i corpi di 17 ostaggi morti in questi due anni, e gliene restavano 11: se l’identità di queste tre salme fosse confermata, arriverebbe a 20.

Localizzare i corpi sotto le macerie causate da due anni di bombardamenti israeliani è un compito piuttosto complicato, che finora ha ritardato la consegna dei corpi e creato problemi alla tenuta del cessate il fuoco. L’identificazione è un problema non solo per gli ostaggi, ma anche per i palestinesi: gli accordi prevedono che per ogni ostaggio morto restituito da Hamas, Israele restituisca i corpi di 15 palestinesi detenuti in Israele.