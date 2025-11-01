Weekly Beasts

Alcune delle fotografie di questa settimana sono state scattate nell’ex zoo di Luján, in Argentina, che ha chiuso nel 2020. Nonostante la chiusura, diversi animali sono rimasti per anni nella struttura in condizioni precarie, accuditi solo da alcuni ex guardiani. Giovedì, grazie a un accordo stipulato con il governo argentino, un’organizzazione internazionale per la tutela degli animali ha iniziato le ispezioni e le prime cure, tra cui quelle rivolte ad alcune delle tigri che trovate in questa raccolta, circondate dagli operatori. Ci sono poi mucche in Giamaica, che pascolano tra i tralicci abbattuti dall’uragano Melissa; cammelli vicino alla Grande Muraglia Cinese e una gazza che sembra guardarsi nelle telecamere di sicurezza di Downing Street, a Londra.