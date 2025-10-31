I corpi di altri 3 ostaggi israeliani morti nella Striscia di Gaza sono stati consegnati all’esercito israeliano

Il Comitato internazionale della Croce Rossa (CICR) ha detto di aver ricevuto da Hamas e poi consegnato all’esercito israeliano i corpi di tre ostaggi israeliani morti nella Striscia di Gaza. Come accaduto per gli altri, i corpi verranno portati in Israele e identificati per accertare che si tratti effettivamente degli ostaggi rapiti il 7 ottobre 2023. In passato è accaduto che i corpi venissero identificati come altre persone. Finora Hamas aveva restituito i corpi di 17 ostaggi morti in questi due anni, e gliene restavano 11: se l’identità di queste tre salme fosse confermata, arriverebbe a 20.

Gli accordi per il cessate il fuoco nella Striscia di Gaza prevedono anche che, per ogni ostaggio israeliano morto riconsegnato da Hamas, Israele restituisca i corpi di 15 persone palestinesi. In totale Israele ha restituito finora 225 corpi: di questi, solo 75 sono stati identificati. A causa degli estesi bombardamenti e del blocco all’ingresso delle merci, nella Striscia di Gaza mancano le strutture e la strumentazione per l’identificazione. Inoltre molti dei corpi riconsegnati sono in condizioni che li rendono difficilmente riconoscibili e mostrano evidenti segni di abusi.

