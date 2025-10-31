Celebripost

Alcune delle fotografie di questa settimana sono state scattate all’AFI Fest di Los Angeles, un importante festival di cinema organizzato dall’American Film Institute, che si è concluso domenica. C’erano Hugh Jackman e Kate Hudson per presentare il loro film Song Sung Blue, Ben Foster e Sydney Sweeney per Christy, e Russell Crowe con Rami Malek per Nuremberg. Sempre a Los Angeles c’è stata una lunghissima finale di baseball, cui hanno assistito il principe Harry e la moglie Meghan Markle, mentre l’ex cestista Earvin “Magic” Johnson ha fatto il cosiddetto first pitch, il lancio cerimoniale che dà inizio alla partita. Elle Fanning era a Londra a promuovere il suo ultimo film, Predator: Badlands; poi un momento di nostalgia per i fan della serie tv The O.C. e infine il papa che viene trollato dal patriarca della Chiesa assira.