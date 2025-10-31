Celebripost
Bianca Balti, Samuel L. Jackson, Elle Fanning, Billie Eilish e le altre persone famose che valeva la pena fotografare
Alcune delle fotografie di questa settimana sono state scattate all’AFI Fest di Los Angeles, un importante festival di cinema organizzato dall’American Film Institute, che si è concluso domenica. C’erano Hugh Jackman e Kate Hudson per presentare il loro film Song Sung Blue, Ben Foster e Sydney Sweeney per Christy, e Russell Crowe con Rami Malek per Nuremberg. Sempre a Los Angeles c’è stata una lunghissima finale di baseball, cui hanno assistito il principe Harry e la moglie Meghan Markle, mentre l’ex cestista Earvin “Magic” Johnson ha fatto il cosiddetto first pitch, il lancio cerimoniale che dà inizio alla partita. Elle Fanning era a Londra a promuovere il suo ultimo film, Predator: Badlands; poi un momento di nostalgia per i fan della serie tv The O.C. e infine il papa che viene trollato dal patriarca della Chiesa assira.