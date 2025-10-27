Domani Israele rimuoverà lo stato di emergenza nel sud del paese, per la prima volta dal 7 ottobre 2023

Il ministro della Difesa israeliano Israel Katz ha annunciato che domani sarà rimosso per la prima volta lo stato di emergenza nella parte sud del paese, cioè quella dove avvenne l’attacco terroristico di Hamas del 7 ottobre 2023 e che confina con la Striscia di Gaza. Lo stato di emergenza era stato dichiarato a livello nazionale proprio il 7 ottobre a causa dell’attacco, ma poi era stato rinnovato soltanto per la zona meridionale di Israele. A partire da domani, quindi, in Israele non ci sarà alcuna zona sottoposta a stato di emergenza.

Katz ha detto che mantenere lo stato di emergenza, che tra le varie cose permetteva alle autorità di limitare gli assembramenti pubblici, non era più necessario per via «della nuova sicurezza» raggiunta da Israele: un riferimento indiretto all’accordo per il cessate il fuoco fatto con Hamas. Katz ha aggiunto di aver preso questa decisione dopo aver consultato anche l’esercito.