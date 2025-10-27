C’è stato il primo volo diretto fra India e Cina dopo 5 anni di interruzione

Lunedì un aereo passeggeri della compagnia indiana IndiGo partito da Calcutta è atterrato nella città cinese di Guangzhou. È il primo volo passeggeri diretto fra i due paesi dopo cinque anni, grazie agli sforzi diplomatici dei rispettivi governi per migliorare i loro rapporti, derivati anche dai pesanti dazi imposti dagli Stati Uniti all’India, che quindi sta cercando partner commerciali alternativi. La ripresa dei voli era stata annunciata nei mesi scorsi dal primo ministro indiano Narendra Modi.

I voli erano stati interrotti nel 2020 per via di violenti scontri fra soldati cinesi e indiani nella valle di Galwan, nella parte del Tibet amministrata dall’India. In risposta l’India aveva prorogato la sospensione dei voli già in vigore durante la pandemia da Covid-19, sospeso i visti e gli investimenti della Cina nel paese e vietato più di 200 app cinesi, tra cui TikTok. I voli verso Hong Kong (che è una regione amministrativa speciale della Cina) non erano stati interrotti, ma per raggiungere tutte le altre parti della Cina dall’India occorreva fare scalo, solitamente in Thailandia o a Singapore.

