Il primo ministro indiano Narendra Modi ha confermato che, dopo cinque anni, riprenderanno i voli diretti fra India e Cina

Domenica il primo ministro indiano Narendra Modi ha confermato che a breve riprenderanno i voli diretti tra India e Cina, che erano interrotti da cinque anni. La decisione era già stata annunciata due settimane fa ed è un segnale di distensione tra i due paesi, che sono rivali commerciali e che dal 2020 si erano ulteriormente allontanati a causa dei violenti scontri nella valle di Galwan, nella parte del Tibet amministrata dall’India. In risposta l’India aveva prorogato la sospensione dei voli già in vigore durante la pandemia da Covid-19, sospeso i visti e gli investimenti della Cina nel paese e vietato più di 200 app cinesi, tra cui TikTok. Adesso, anche per via dei dazi statunitensi, i due paesi si stanno avvicinando di nuovo.

