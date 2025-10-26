Giuseppe Conte è stato rieletto presidente del Movimento 5 Stelle: era l’unico candidato

Alle 18:00 di domenica si è conclusa la votazione degli iscritti al Movimento 5 Stelle per eleggere il nuovo presidente del partito: è stato rieletto Giuseppe Conte, che era anche l’unico candidato.

Visto che non c’era nessun altro, era una votazione per il rinnovo dell’incarico, “sì” o “no”. C’erano altre persone che avrebbero voluto candidarsi, ma sono state escluse dalla competizione per via delle regole stabilite dal M5S in questo genere di votazioni.

Su 101.783 iscritti aventi diritto al voto hanno votato in 59.720, pari al 58,67 per cento. Al quesito: «Sei favorevole all’elezione di Giuseppe Conte quale presidente dell’associazione MoVimento 5 Stelle?» hanno votato “sì” 53.353 persone. I “no” sono stati 6.367.

La votazione non era stata particolarmente pubblicizzata dai vertici del partito. Proprio per questo però il numero di persone votanti avrebbe potuto assumere una qualche rilevanza: se fossero state poche, per Conte questo voto avrebbe potuto finire per essere controproducente. La partecipazione è stata in realtà di poco superiore agli ultimi voti più recenti: a giugno votarono in quasi 50mila le modifiche allo statuto proposte da Conte, mentre a fine agosto circa 25mila votarono per dare in beneficenza un milione di euro di fondi del partito per la popolazione palestinese.