Il sindaco Democratico di New York Eric Adams sosterrà il candidato indipendente Andrew Cuomo alle elezioni per il suo successore

Il sindaco di New York uscente, Eric Adams, ha detto che sosterrà il candidato indipendente Andrew Cuomo alle elezioni per il suo successore del 4 novembre, e non il candidato ufficiale del suo partito, Zohran Mamdani. Tutti e tre fanno parte del Partito Democratico. In un primo momento anche Adams si era candidato alla rielezione come indipendente ma si era ritirato dopo mesi di scandali e pressioni dei Democratici. Adams e Cuomo sono accomunati da posizioni politiche più moderate di quelle piuttosto radicali di Mamdani, che si definisce socialista, e appartengono a una generazione politica più vecchia della sua (Mamdani ha 34 anni).

Mamdani ha commentato così la notizia: The Art of the Deal

è il titolo di un celebre libro di Donald Trump

Cuomo è l’ex governatore dello stato di New York e al momento è in netto svantaggio nei sondaggi rispetto a Mamdani, che è il favorito. Si era candidato nonostante avesse perso le primarie, cercando di presentarsi come un’opzione intermedia tra Mamdani e il candidato dei Repubblicani, Curtis Sliwa. Adams ha annunciato che farà campagna elettorale per Cuomo, nonostante ci avesse litigato durante la campagna. È da vedere quanto possa influire l’endorsement di Adams, che è assai impopolare e screditato: dopo il suo ritiro, Cuomo era salito nei sondaggi di una decina di punti, quindi è probabile che i sostenitori del sindaco attuale si fossero già orientati su di lui.

– Leggi anche: Come sta andando la campagna elettorale