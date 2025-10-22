Il Museo del Louvre riapre per la prima volta dopo il furto di gioielli

Mercoledì mattina il Museo del Louvre ha riaperto ai visitatori, dopo tre giorni di chiusura seguiti al furto di gioielli avvenuto domenica 19 ottobre. Il furto era avvenuto poco dopo l’apertura del museo e aveva reso necessaria la chiusura per tutta la giornata di domenica e di lunedì. Il Louvre è rimasto chiuso anche martedì, giorno di chiusura settimanale.

Nel frattempo, le indagini sul furto proseguono: secondo una stima diffusa martedì dal Louvre, gli otto gioielli rubati avrebbero un valore di circa 88 milioni di euro.

La direttrice del museo, Laurence des Cars, sarà ascoltata oggi dalla commissione Cultura del Senato. Des Cars, alla guida del Louvre dal 2021, è la prima donna a ricoprire questo incarico e non ha ancora rilasciato dichiarazioni sull’accaduto.