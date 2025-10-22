Un grosso attacco russo ha colpito Kiev e diverse altre città ucraine: a Kharkiv è stato danneggiato anche un asilo

Durante la notte tra martedì e mercoledì diverse città ucraine sono state colpite da attacchi di droni e missili russi. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha detto che tra i luoghi colpiti c’è anche una scuola dell’infanzia a Kharkiv, la seconda città più popolosa dell’Ucraina dopo Kiev, e che una persona è stata uccisa, ma non ha specificato la sua età. In tutta l’Ucraina gli attacchi hanno ucciso sette persone e ne hanno ferite almeno 26. In un post su X, Zelensky ha detto che sono state attaccate le infrastrutture energetiche e gli edifici residenziali in 10 regioni ucraine, principalmente nella parte centrale del paese.

Come fa spesso dopo gli attacchi russi contro l’Ucraina, Zelensky ha chiesto maggiori pressioni diplomatiche sulla Russia per spingerla a porre fine alla guerra. Martedì sera l’amministrazione statunitense aveva smentito che ci fosse in programma un incontro fra Donald Trump e il presidente russo Vladimir Putin, annunciato la settimana prima da Trump stesso e previsto a Budapest, in Ungheria.

– Leggi anche: Incontro sì, incontro no