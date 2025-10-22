Gli Stati Uniti hanno attaccato un’altra imbarcazione di presunti narcotrafficanti, stavolta al largo della Colombia

Mercoledì gli Stati Uniti hanno attaccato un’altra imbarcazione accusata di trasportare droghe illegali: stavolta l’attacco si è svolto al largo della Colombia, nell’oceano Pacifico, e non nel mar dei Caraibi, al largo del Venezuela. Nell’attacco annunciato dal segretario alla Difesa Pete Hegseth sono state uccise due persone. Dall’inizio di settembre almeno 34 persone sono state uccise in otto attacchi. Fanno parte di un’ampia e contestata operazione militare voluta dall’amministrazione di Donald Trump, che ha lo scopo dichiarato di contrastare il traffico di droga dal Venezuela agli Stati Uniti.

È la prima operazione al largo della Colombia: lunedì dopo un precedente attacco il presidente colombiano Gustavo Petro aveva accusato gli Stati Uniti di aver violato la sovranità del paese e aveva definito gli attacchi «omicidi». Trump aveva quindi annunciato la sospensione di tutti gli aiuti verso la Colombia.

