Una canzone degli Hothouse Flowers, di nuovo
Io continuo a non sentirmela di spegnere la musica
Le Canzoni è la newsletter quotidiana che ricevono gli abbonati del Post, scritta e confezionata da Luca Sofri (peraltro direttore del Post): e che parla, imprevedibilmente, di canzoni. Una per ogni sera, pubblicata qui sul Post l’indomani, ci si iscrive qui.
Altre cose, prima
Qui c’è Bill Murray che fa Like a rolling stone (la fa in un tour da un pezzo, ma questa me l’ha mostrata due giorni fa Gianpiero).
E qui David Tennant che si proclama esperto degli Housemartins, con qualche défaillance.
Ho visto Le città di pianura, meraviglioso con personaggi meravigliosi, e una stramba ma efficace colonna sonora.
In uno dei messaggi che si sentono sui regionali (io sono ammirato di come la voce riesca a dire “tap and tap” senza che le scappi da ridere), la versione in inglese comincia con “If you travel…”, e poi a me resta in testa tutto il giorno questa.
Avendo ricevuto delle domande in proposito, lo trasformerò in un simpatico gioco a premi: al primo che mi fa su Spotify una playlist con TUTTE le canzoni dei 45 giri (i soli lati A) sulla copertina di Playlist, gli spedisco io la copia a casa andando in posta e dopo averla fatta autografare a tutta la redazione del Post.
