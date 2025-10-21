Hamas ha riconsegnato i corpi di altri due ostaggi israeliani morti nella Striscia di Gaza

Hamas ha consegnato i corpi di altri due ostaggi israeliani morti durante la prigionia. Come nei casi precedenti, i miliziani li hanno consegnati alla Croce Rossa nella Striscia di Gaza, che a sua volta li ha dati all’esercito israeliano, incaricato di portarli in Israele. Non si sa ancora chi siano: le salme verranno portate all’istituto di medicina forense di Tel Aviv per l’identificazione. In passato è accaduto che uno dei corpi riconsegnati non corrispondesse all’identità di nessuno degli ostaggi rapiti negli attacchi del 7 ottobre 2023. Dall’inizio del cessate il fuoco, Hamas ha restituito 15 corpi sui 28 previsti dall’accordo, incluse queste ultime due salme.

Finora Hamas non è riuscito a consegnare tutti i corpi perché afferma che molti non riesce a localizzarli: potrebbero essere finiti sotto le macerie causate dagli estesi bombardamenti israeliani o essere in mano ad altri gruppi armati della Striscia. Per Israele i ritardi sono un problema per la tenuta del cessate il fuoco: ha accusato il gruppo di non fare abbastanza per recuperarli e diversi membri del governo avevano esortato il primo ministro Benjamin Netanuyahu a usare i ritardi come un pretesto per riprendere la guerra. In queste settimane l’esercito israeliano è inoltre tornato a bombardare più volte la Striscia di Gaza, accusando Hamas di aver compiuto attacchi contro il proprio esercito. Secondo il governo della Striscia, sono stati uccisi quasi 100 palestinesi.