Israele dice che uno dei corpi degli ostaggi restituiti da Hamas non corrisponde a nessuna delle persone rapite il 7 ottobre

L’esercito israeliano ha detto che uno dei quattro corpi restituiti da Hamas martedì non corrisponde a nessuna delle persone rapite il 7 ottobre 2023 durante gli attacchi in Israele. In base agli accordi per il cessate il fuoco Hamas avrebbe avuto tre giorni a partire da lunedì per restituire i corpi di 28 ostaggi uccisi: finora ne ha riconsegnati solo 8. Questo perché Hamas stesso non è in grado di recuperarli tutti: alcuni potrebbero essere sotto le macerie causate dagli estesi bombardamenti israeliani di questi due anni, altri invece sono in mano ad altri gruppi militari della Striscia.

Per il ritardo nella consegna dei corpi Israele ha accusato Hamas di violazione degli accordi per il cessate il fuoco, ha richiuso temporaneamente ai pedoni il varco di Rafah, al confine con l’Egitto, e ha dimezzato il numero di camion umanitari a cui permette di entrare nella Striscia, da 600 a 300 al giorno. Secondo un rapporto israeliano Hamas non sta facendo abbastanza per recuperare i corpi, e la mancata consegna potrebbe essere un problema per gli accordi sul cessate il fuoco.