Hamas ha consegnato a Israele i corpi di altri quattro ostaggi morti durante la prigionia

Martedì sera l’esercito israeliano ha detto di aver recuperato attraverso la Croce Rossa i corpi di altri quattro ostaggi morti durante la prigionia da parte di Hamas nella Striscia di Gaza.

Lunedì, dopo aver liberato i venti ostaggi israeliani ancora vivi, Hamas aveva già restituito a Israele i corpi di quattro ostaggi morti in prigionia; in cambio Israele aveva liberato 1.968 persone palestinesi detenute nelle prigioni del paese. Lo scambio era stato concordato con la prima fase dell’accordo di pace promosso dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, e accettato sia da Israele che da Hamas. L’accordo prevedeva che Hamas riconsegnasse i corpi di 28 ostaggi: Israele si era subito lamentato di averne avuti indietro solo quattro. Per ora non si sa quando verranno consegnati gli altri.

