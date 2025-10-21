La Gran Bretagna ha rimosso il gruppo armato siriano Hayat Tahrir al Sham dall’elenco delle organizzazioni terroristiche

Il governo britannico ha rimosso Hayat Tahrir al Sham (HTS) dall’elenco delle organizzazioni terroristiche. HTS è il gruppo armato da cui proviene l’attuale leader della Siria Ahmed al Sharaa, e che tra fine novembre e inizio dicembre 2024 ha guidato la liberazione della Siria dalla dittatura di Bashar al Assad. In un comunicato ha spiegato che la rimozione del gruppo consentirà tra le altre cose una maggiore collaborazione con il governo siriano, soprattutto nelle attività di contrasto al terrorismo e per la distruzione dell’arsenale di armi chimiche accumulato dalla Siria sotto il regime di Assad.

La Gran Bretagna aveva inserito HTS nell’elenco delle organizzazioni terroristiche nel 2017. Formalmente HTS è considerato un gruppo terroristico da vari governi e istituzioni, ma dopo il rovesciamento del regime di Assad sono iniziate molte discussioni per rimuovere questa definizione (gli Stati Uniti lo hanno fatto a luglio) e riconoscere il nuovo governo siriano. All’inizio della guerra civile siriana, nel 2011, il gruppo era stato un prestanome dello Stato Islamico, e poi aveva giurato fedeltà ad al Qaida: a partire dal 2017 aveva cominciato a moderare le sue posizioni e lo stesso al Sharaa oggi si presenta come un leader pragmatico e diplomaticamente accorto.

