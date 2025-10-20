Il Louvre è rimasto chiuso anche oggi, a causa del furto di diversi gioielli

Il museo del Louvre di Parigi è rimasto chiuso anche oggi, lunedì 20 ottobre, un giorno dopo un furto di otto gioielli. Il furto è avvenuto la mattina di domenica 19 ottobre, in pieno giorno, mentre il museo era aperto al pubblico. Si sta ancora indagando per trovare i colpevoli, recuperare i gioielli e capire se dietro il furto ci sia un’organizzazione criminale.

Secondo un rapporto preliminare della Corte dei conti riportato dai media francese, un terzo delle stanze nell’ala in cui è avvenuta il furto non è coperto da telecamere di sorveglianza. Nel rapporto ci sono delle critiche ai continui ritardi nell’aggiornamento delle attrezzature di sicurezza nel Louvre. Yvan Navarroa, co-segretario del ramo culturale del sindacato CGT, ha detto a France Info che i tagli al personale e alla sicurezza del patrimonio francese ha causato una carenza di personale di sicurezza nei luoghi culturali francesi.

Tra i gioielli rubati ci sono la collana della regina Maria Amelia e della regina Ortensia, composta da otto zaffiri e 631 diamanti, e la tiara dell’imperatrice Eugenia, che contiene quasi 2.000 diamanti. Secondo Chris Marinello, amministratore delegato di Art Recovery International, le prossime 24-48 ore saranno cruciali per il recupero dei gioielli: superato questo lasso di tempo, è probabile che i ladri abbiano già smontato e rivenduto le parti più preziose dei gioielli.