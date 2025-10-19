L’autista di un pullman di tifosi di basket è morto a Rieti per l’assalto dei tifosi avversari

Domenica sera, vicino a Rieti, un pullman che trasportava alcuni tifosi della squadra di basket del Pistoia è stato assaltato dopo la partita dai tifosi della squadra avversaria, il Sebastiani Basket di Rieti: uno dei due autisti a bordo è morto.

Le informazioni su cosa sia successo esattamente sono confuse. Il pullman è stato assaltato con lanci di pietre e mattoni mentre passava sulla superstrada Rieti-Terni, vicino allo svincolo di Cotigliano: secondo alcune informazioni l’autista sarebbe morto dopo essere stato colpito da un mattone lanciato contro il finestrino (che si sarebbe infranto), secondo altre per via di un infarto. Era da poco terminata la partita di basket con cui il Pistoia ha battuto il Rieti.