Weekly Beasts

La raganella comune si estinse nel Regno Unito probabilmente tra il XVI e il XVII secolo, a causa della perdita del suo habitat naturale e della raccolta eccessiva che se ne faceva per scopi medicinali. Il Celtic Rewilding, un centro britannico che si occupa di rettili e anfibi, lavora per far tornare questa specie nel suo ambiente naturale: ne trovate una nelle fotografie di animali della settimana. Ci sono poi un gruppo di cigni, una ghiandaia azzurra, un gallo di Sonnerat e anche uno degli orsi polari che hanno occupato una stazione di ricerca abbandonata, in Russia, di cui avevamo parlato qui.