Hamas ha restituito a Israele il corpo di uno degli ostaggi morti

Venerdì Hamas ha restituito a Israele il corpo di una delle persone che erano state prese in ostaggio dopo gli attacchi del 7 ottobre 2023, e che sono morte nella Striscia di Gaza. Il governo israeliano ha confermato di averlo ricevuto e ha verificato la sua identità.

La consegna dei corpi degli ostaggi morti durante la prigionia nella Striscia di Gaza è uno dei punti dell’accordo per il cessate il fuoco che era stato raggiunto la settimana scorsa tra Israele e Hamas. È diventata però anche una questione problematica, dal momento che Hamas non è riuscito a consegnarli tutti, sostenendo che non riesce a trovarne diversi a causa dell’enorme devastazione causata dagli attacchi di Israele su quasi tutto il territorio della Striscia.

Hamas sta continuando le ricerche dei corpi degli ostaggi morti: aveva già restituito a Israele i corpi di 9 ostaggi, e uno che non corrisponde a nessuna delle persone sequestrate. I corpi che Hamas deve ancora restituire a Israele sono 18.

