Chiara Appendino si è dimessa da vicepresidente del Movimento 5 Stelle

Chiara Appendino ha annunciato durate il Consiglio nazionale del Movimento 5 Stelle di sabato di essersi dimessa dalla carica di vicepresidente del partito, a pochi giorni dalla fine del suo incarico che era già stato prorogato. Martedì Appendino – che è deputata ed ex sindaca di Torino – aveva espresso dubbi sulla direzione del M5S dopo i risultati molto deludenti delle elezioni nelle Marche, in Calabria e in Toscana, senza ricevere però molto sostegno da parte degli altri dirigenti del partito. Appendino aveva in particolare criticato un eccessivo atteggiamento accomodante del M5S nei confronti del Partito Democratico.

Per il prossimo fine settimana è in programma la votazione per il secondo mandato da presidente del M5S di Giuseppe Conte, unico candidato per la carica. Non è chiaro se Appendino farà parte della prossima dirigenza del partito.