Giuseppe Marsocci è il nuovo amministratore delegato dell’azienda di moda Giorgio Armani

Giuseppe Marsocci è stato nominato amministratore delegato di Giorgio Armani Spa, la società di moda fondata dallo stilista Giorgio Armani, morto a 91 anni il 4 settembre. Marsocci lavora nel gruppo da 23 anni: è stato vicedirettore generale e direttore commerciale globale.

La nomina di Marsocci era attesa dopo la pubblicazione del testamento di Armani, in cui tra le altre cose lo stilista aveva indicato come dovesse avvenire la transizione nel gruppo di cui era presidente, amministratore delegato e direttore creativo. Marsocci non era stato scelto direttamente da Armani, ma è stato proposto dalla Fondazione Giorgio Armani, la nuova proprietaria del gruppo. Nei giorni scorsi è stato nominato anche il presidente della fondazione: Pantaleo “Leo” Dell’Orco, ex compagno di Armani e tra le persone a lui più vicine, nonché responsabile della linea di abbigliamento maschile.

– Leggi anche: Cosa c’è nel testamento di Armani